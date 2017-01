Continuar a ler

Apesar dos avisos, Costinha quer vencer. "A equipa está bem. Nunca ganhámos nos Açores? Há sempre uma primeira vez. A palavra nunca existe para ser quebrada. Queremos ter uma palavra a dizer", frisou o treinador.



O reforço Leandro Silva



De regresso a Coimbra, Leandro Silva mereceu rasgados elogios do treinador academista. "É um belíssimo jogador, um grande jogador. Um dos que teve melhor produtividade na época passada e estou espantado por ter regressado a Coimbra, uma vez que pensei que teria preponderância diferente no Paços de Ferreira", comentou Costinha, afirmando que agora o médio, cedido pelo FC Porto, terá de trabalhar para ganhar um lugar no onze da Briosa. "Tem de arrepiar caminho e tem de mostrar que é um grande jogador", frisou.

Costinha acredita que o jogo nos Açores, diante do Santa Clara, será um desafio intenso para os estudantes, mas que a sua equipa saberá dar a melhor resposta à eliminação na Taça de Portugal e… vencer."Jogamos contra uma equipa muito perigosa e bem orientada. Será um jogo difícil, frente a uma equipa que também quer andar lá em cima e que está ferida no seu orgulho, tal como nós", sublinhou o técnico academista, lembrando a derrota, por 5-0, dos insulares na última jornada, contra o V. Guimarães, e a eliminação da Briosa na Taça de Portugal, após perder com o Estoril, por 2-1.

Autor: Ricardo Chambel