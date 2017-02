Continuar a ler

"É uma equipa difícil, com uma nova estrutura técnica. O Cova da Piedade andou muito bem, mas neste momento está próximo dos lugares de descida. Eles querem pontos para a manutenção e nós queremos pontos para colocarmos pressão aos lugares que estão acima de nós", frisou Costinha, garantindo uma equipa "que entra sempre a pensar a ganhar".



Sublinhe-se que Pedro Correia, lesionado, e Rui Miguel, por castigo, estão fora das opções do técnico, que, por outro lado, já poderá contar com Ernest e Kaká.

As palmas nas vitórias e os assobios nas derrotas não afetam, segundo Costinha, a sua postura no banco de suplentes da Briosa. Esta é uma das mensagens do treinador da Académica, na antevisão do jogo com o Cova da Piedade."Não ganhamos há cinco meses fora, mas isso seria um problema se estivéssemos lá em baixo. Estamos em 3.º lugar. Se me sinto injustiçado? Não. Já ando no futebol há muito tempo. Sei que há pessoas que continuam a não gostar da minha forma de trabalhar ou de ser. Quero continuar a ser um apaixonado pelo futebol. Percebo o estado de espírito dos adeptos. As pessoas podem assobiar ou berrar o que quiserem que eu não vou ligar. Estou focado no meu trabalho. O meu positivismo serve para apagar negativismo dos outros", atirou o treinador, mostrando-se otimista para o confronto deste sábado.

Autor: Ricardo Chambel