Continuar a ler

"Quando a Académica joga há sempre uma motivação acrescida por parte da outra equipa. É inútil dizerem o contrário, porque eu quando os observo vejo. Esta atitude por parte dos adversários é sinal de que respeitam a Académica. Sabemos que vamos encontrar dificuldades frente ao Sp. Covilhã. Será uma equipa agressiva, que está a subir na classificação, mas o nosso pensamento sã os três pontos e temos de jogar para os conseguir", atirou.



Sublinhe-se, a propósito, que Costinha não poderá contar com Makonda, suspenso, enquanto Hugo Ribeiro e Ernest, por lesão, também não deverão ser chamados a defrontar os serranos. "Quando a Académica joga há sempre uma motivação acrescida por parte da outra equipa. É inútil dizerem o contrário, porque eu quando os observo vejo. Esta atitude por parte dos adversários é sinal de que respeitam a Académica. Sabemos que vamos encontrar dificuldades frente ao Sp. Covilhã. Será uma equipa agressiva, que está a subir na classificação, mas o nosso pensamento sã os três pontos e temos de jogar para os conseguir", atirou.Sublinhe-se, a propósito, que Costinha não poderá contar com Makonda, suspenso, enquanto Hugo Ribeiro e Ernest, por lesão, também não deverão ser chamados a defrontar os serranos.

Costinha não está contente nem com o resultado nem com a exibição da Briosa no jogo com o U. Madeira, que acabou com uma derrota dos estudantes (1-2), mas acredita que a resposta será dada já no jogo desta quarta-feira, frente ao Sp. Covilhã (19 horas)."A equipa está triste porque não era o resultado que queríamos ter, mas temos de ser adultos para percebermos que não tivemos melhor resultado é porque também não tivemos uma melhor prestação. Agora, queremos dar uma resposta já neste jogo, conquistando os três pontos. Depois de um jogo assim, nada melhor do que ter logo um jogo e não uma semana pela frente", constatou o técnico, lembrando, depois, que todos querem vencer a Briosa.

Autor: Ricardo Chambel