"A Académica é um grande clube e é normal ter mais adeptos do que o Estoril. Apesar da data e hora do jogo, que pode fazer com que nem todos possam ir, espero que estejam muitos a apoiar-nos. Precisamos deles", admitiu, garantindo também que a equipa tudo fará para seguir em frente na prova."Estão todos na expetativa para saber o que vai dar o jogo. Chegámos aqui com mérito e agora vamos dar o nosso melhor para passarmos mais uma eliminatória. Se é o jogo da época? Não. Mas é um jogo importante", frisou o treinador.