Sem poder contar com Nuno Santos, Diogo Coelho e Marinho, três habituais titulares que falham o encontro em Portimão por estarem suspensos, e depois de ter visto Tozé Marreco sair para o Famalicão no fecho do mercado, Costinha defende que há condições para que os estudantes continuem a acreditar num triunfo diante do líder da prova. Até porque, como faz questão de sublinhar, o importante é mesmo a equipa e os… adeptos."Seremos mais do que onze em Portimão. O jogo estende-se também à bancada e o apoio de todos têm sido importantíssimo", recordou o técnico, ciente da importância do duelo com os algarvios. "Tal como em todos os jogos, vamos fazer de tudo para ganhar. Trata-se de um jogo importante para nós, uma vez que jogamos contra o primeiro classificado, a melhor equipa da 2.ª Liga", analisou Costinha, colocando o foco numa vitória."Ganhar seria importante, uma vez que nos daria a possibilidade de encurtar a distância para o Portimonense e guardar a distância para as equipas que estão atrás de nós. O grupo está bem e sabe da importância deste jogo", garantiu o líder estudantil, antes de falar sobre a saída de Tozé Marreco."Confio a 100 por cento no meu grupo de trabalho. Para mim prevalece sempre o coletivo à qualidade individual. Conseguimos superar os desafios quando saíram o Pedro Nuno e o Fernando Alexandre e vamos superar agora a saída do Tozé", frisou.

Autor: Ricardo Chambel