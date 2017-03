O técnico Costinha garante que o grupo academista está motivado e preparado para as exigências que a receção ao Fafe – este sábado, às 15 horas – vai trazer. "Não me posso queixar. Sou um treinador orgulhoso porque trabalhamos no limite, sempre a pensar em vencer", frisou o treinador, antes de analisar o adversário."É uma equipa perigosa, com uma linha de ataque que eu gosto muito. A nível ofensivo são muito bons. Pela posição que ocupam, querem levar pontos e nós teremos de ter muito cuidado. Temos do nosso lado a responsabilidade de vencermos, até porque jogamos em casa. Não nos encondemos disso", assumiu.Sublinhe-se, a propósito, que para a receção ao Fafe o técnico não pode contar com Hugo Ribeiro e Pedro Correia, ambos lesionados, enquanto Nii Plange continua afastado dos treinos sem que haja uma justificação oficial dada pelo clube.

Autor: Ricardo Chambel