Não correu bem o jogo particular que o Tondela realizou ontem, diante da Académica, à porta fechada. A equipa comandada por Pepa perdeu por 2-0, com Harramiz e Nélson Pedroso a serem os autores dos golos da formação de Coimbra.O treinador dos beirões utilizou praticamente todos os jogadores do plantel. O guarda-redes Cláudio Ramos não jogou, por opção de Pepa, que também não pôde contar com os lesionados Júnior Pius e Tembeng, nem com o médio Hélder Tavares, que se encontra ao serviço da seleção de Cabo Verde.O plantel parte agora para dois dias de folga, regressando aos trabalhos na segunda-feira. Recorde-se que nos próximos dias 17 e 18 o Tondela vai participar num torneio solidário com Ac. Viseu, Lusitano Vildemoinhos e Mortágua.

Autor: André Gonçalves