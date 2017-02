O percurso da Académica na 2ª Liga tem tudo para ser diagnosticado como bipolar, tal é a discrepância entre o rendimento caseiro e os resultados alcançados longe de Coimbra. Aliás, esse fraco rendimento fora de casa é, tal como Costinha já admitiu, a principal razão para os estudantes continuarem a ver os lugares de subida a uma distância de 9 pontos, numa altura em que a época caminha a passos largos para a fase decisiva.Para justificar as dificuldades que a equipa tem tido fora de casa basta analisar os números. Sem ganhar fora desde 2 de outubro – vitória (2-1) sobre o Fafe -, a Académica está agora numa série de 11 jogos consecutivos fora sem qualquer triunfo. Nesta fase, onde se incluem dois jogos para a Taça de Portugal, os estudantes empataram por seis ocasiões e perderam cinco, resultados que fazem com que seja apenas a 12ª classificada quando se consideram apenas os jogos na condição de visitante, bem longe do rendimento apresentado pelos seus concorrentes diretos na luta pela subida.Por tudo isto, o plano de Costinha para o que resta da época é simples de projetar mas difícil de alcançar. É necessário manter a fortaleza construída em Coimbra – a equipa vai em 12 jogos consecutivos sem qualquer derrota -, mas ao mesmo tempo é urgente encontrar um antídoto para os enjoos nas viagens realizadas para fora da cidade.

Autor: Ricardo Chambel