43' - Ailton tenta redimir-se do erro cometido. Vai à grande área contrária, ganha um ressalto e isola Eduardo, que, na pequena área, de pé esquerdo, atira por alto, por cima da baliza à guarda de José Costa.



42' - Luís Ribeiro voa para o lado direito e trava o disparo da marca dos 11 metros, transformado por Kaká. Académica desperdiça uma oportunidade de soberana de chegar à igualdade.



41' - Cartão amarelo para Aílton, por empurrão a Marinho, no interior da grande área do Estoril. Penálti para a Académica.



39' - Boa combinação do ataque estorilista, com Alisson, desta feita, a ser apanhado em posição de fora-de-jogo.



30' - Gooooollllllooooooo! O Estoril chega à vantagem, por intermédio de Alisson, que corresponde de pé direito, a um cruzamento rasteiro de Mattheus. O lance começa com uma recuperação de bola de Taira, na zona do meio-campo. Erro de marcação da defensiva da Briosa, que se 'esqueceu' do extremo brasileiro.



27' - Mais uma cartolina amarela mostrada por Rui Costa. Desta feita para Joel, por entrada dura sobre Nuno Santos.



26' - Livre lateral, transformado pelo próprio Aílton. Defesa da Académica afasta o perigo.



25' - Primeiro cartão amarelo do encontro, para Traquina, por pisão a Aílton.



23' - Na sequência de um pontapé de canto, do lado esquerdo, convertido por Traquina, a bola chega até Kaká, que com um remate de fora da área de pé esquerdo, atirou a bola para a bancada.



11' - Sucessão de disparos à baliza da Académica. Primeiro, uma bomba de Ailton, para defesa para a frente de José Costa. Depois, de Eduardo, contra a 'peitaça' de Nuno Piloto, que substituiu o seu guarda-redes. Finalmente, Mattheus, tentou aproveitar a confusão, mas o esférico bateu na base do poste da baliza à guarda de José Costa.



9' - Ernst ganha um pontapé de canto, favorável à Académica. Traquina converteu do lado esquerdo, cisgado à baliza, com Luís Ribeiro a sentir gandes dificuldades para defender a dois tempos, uma bola que andou muito próxima da linha de golo.



6' - Pontapé de canto favorável ao Estoril, do lado direito. Sem consequências para a baliza da Briosa.



5' - Posição irregular do estorilista Bazeliuk.



18h19 - O treinador da Académica, Costinha, tem como alternativas de banco: Ricardo Ribeiro, Tom, Makonda, Leandro, Rui Miguel, Alfaiate e Jimmy.



18h18 - Início da partida.



18h07 - Uma curiosidade: os responsáveis da Académica querem ver nas bancadas da Amoreira mais capas negras do que camisolas amarelas. Organizaram-se e são esperados 15 autocarros de apoiantes da Briosa, com cerca 1.000 pessoas a bordo. Para já, as bancadas permanecem despidas... de público.



18h04 - As duas equipas já aquecem no relvado do António Coimbra da Mota, com um objetivo partilhado: a presença nas meias-finais da Taça de Portugal.



18h02 - De referir que este encontro, que será arbitrado pelo portuense Rui Costa, será utilizado pela Federação Portuguesa de Futebol, com teste ao video-árbitro, mas em circuito fechado, já que não haverá qualquer contacto entre o juiz principal e o árbitro de suporte, o conimbricense Tiago Antunes.



17h58 - Pedro Carmona, treinador do Estoril, terá ainda como opções no banco de suplentes: Thierry, João Basso, Nuno Lopes, Yarchuk, Baltazar, Bruno Lopes, Tocantins e Kléber.



17h58 - Académica: José Costa; Nii Plange, João Real, Diogo Coelho e Nuno Santos; Traquina, Nuno Piloto, Kaká e Ernst; Marinho e Tozé Marreco.



17h58 - Estoril: Luís Ribeiro; Joel, Diakhité, João Afonso e Ailton; Diogo Amado, Taira e Eduardo; Mattheus, Alisson e Bazelyuk.



17h57 - Foram já divulgados os onzes oficiais de Estoril e Académica.



16h41 - A última vitória como visitante aconteceu em Fafe, a contar para a 10.ª jornada, no dia 2 de outubro de 2016.



16h40 - Na contabilidade geral, a formação de Costinha não apresenta números extraordinários nos confrontos fora de casa – para a 2.ª Liga, dos 36 pontos conquistados, só 10 foram conseguidos longe de Coimbra.



16h40 - Com 15 golos sofridos, os estudantes têm a segunda melhor defesa da competição, batidos pelos 12 do líder Portimonense.



16h40 - A Briosa chega ao Estoril com o passado de três eliminatórias vencidas, duas das quais perante adversários do primeiro escalão – Belenenses, 2-0, em casa, e Feirense, 0-0, fora, vitória garantida nos penáltis. O primeiro obstáculo da caminhada foi o Gouveia (2-1).



16h39 - A Académica, orientada por Costinha, está em terceiro lugar na 2.ª Liga, embora a 13 pontos de distância do 2.º (Desp. Aves).



16h38 - Prova das dificuldades que atravessa, marcou apenas 1 golo nos últimos 4 jogos.



16h37 - Pelo caminho deixou também Caldas (vitória fora por 1-0) e Cova da Piedade (2-0, obtidos na Amoreira).



16h37 - A última vitória estorilista para a Liga foi na Choupana, a 26 de novembro de 2016. A 14 de dezembro qualificou-se para os quartos-de-final da Taça de Portugal, vencendo a Sanjoanense (4-2), após prolongamento. Foi a partida de transição entre Fabiano Soares e Pedro Carmona.



16h37 - O Estoril, que está na Liga principal e joga em casa, parte favorito. Mas atenção: a equipa, agora comandada pelo espanhol Pedro Carmona (perdeu os quatro jogos em que esteve no banco), vem de cinco derrotas consecutivas para o campeonato.



16h36 - Jogo entre históricos do futebol português, unidos pelos quartos-de-final da Taça de Portugal, mas momentaneamente separados pela descida de Académica ao escalão secundário.



16h35 - Boa tarde.

62' - Tocantins entrou cheio de vontade para o lado direito do meio-campo. Foi por ali fora e cruzou perigoso paraatirar ao lado da baliza. Boa oportunidade.62' - Pedro Carmona mexe pela primeira vez. Entrapara o lugar de Alisson.60' - Cartão amarelo para, por carga sobre Traquina, na linha limite da grande área. Na transformação do livre, Diogo Coelho fica muito próximo de desviar o esférico para a baliza de Luís Ribeiro.58' -A Académica restabelece a igualdade, após uma boa desmarcação de Ernst para Marinho, que cruza da direita para o flanco oposto, onde surge Traquina, livre de marcação, a empurrar para o fundo da baliza de Luís Ribeiro.56 - Oportunidade de golo para a Académica. Cruzamento longo de Nuno Santos para a cabeça de, que encontra o corpo de João Afonso. Ganha um pontapé de canto a equipa visitante.51' - Iniciativa individual de, com o remate cruzado de pé esquerdo a proporcionar defesa atrenta a Luís Ribeiro.50' -, campeão do Mundo pelo Brasil em 1994 e pai do estorilista Mattheus, autor da assistência para o golo de Alisson, está na tribuna do António Coimbra da Mota, a assistir ao encontro.48' - Canto do lado direito, batido por, a sobrevoar toda a grande área do Estoril, sem que Marinho ou Tozé Marreco conseguissem chegar ao esférico.19h20 -19h05 - O descanso chega com o Estoril no comando do marcador. Uma, já que as melhores oportunidades de golo dos primeiros 45 minutos pertenceram ao conjunto treinado por Pedro Carmona e os estudantes desperdiçaram aquela que foi a sua melhor chance, durante toda a primeira parte. Um penálti, que Luís Ribeiro defendeu para canto.19h04 -