16h40 - Com 15 golos sofridos, os estudantes têm a segunda melhor defesa da competição, batidos pelos 12 do líder Portimonense.16h40 - A Briosa chega ao Estoril com o passado de três eliminatórias vencidas, duas das quais perante adversários do primeiro escalão – Belenenses, 2-0, em casa, e Feirense, 0-0, fora, vitória garantida nos penáltis. O primeiro obstáculo da caminhada foi o Gouveia (2-1).16h39 - A Académica, orientada por Costinha, está em terceiro lugar na 2.ª Liga, embora a 13 pontos de distância do 2.º (Desp. Aves).16h38 - Prova das dificuldades que atravessa, marcou apenas 1 golo nos últimos 4 jogos.16h37 - Pelo caminho deixou também Caldas (vitória fora por 1-0) e Cova da Piedade (2-0, obtidos na Amoreira).16h37 - A última vitória estorilista para a Liga foi na Choupana, a 26 de novembro de 2016. A 14 de dezembro qualificou-se para os quartos-de-final da Taça de Portugal, vencendo a Sanjoanense (4-2), após prolongamento. Foi a partida de transição entre Fabiano Soares e Pedro Carmona.16h37 - O Estoril, que está na Liga principal e joga em casa, parte favorito. Mas atenção: a equipa, agora comandada pelo espanhol Pedro Carmona (perdeu os quatro jogos em que esteve no banco), vem de cinco derrotas consecutivas para o campeonato.16h36 - Jogo entre históricos do futebol português, unidos pelos quartos-de-final da Taça de Portugal, mas momentaneamente separados pela descida de Académica ao escalão secundário.16h35 - Boa tarde.