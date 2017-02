Continuar a ler

O conjunto de Coimbra começou com maior pendor atacante e, logo aos sete minutos, ameaçou as redes de Victor Braga com um remate de Rui Miguel.O Famalicão acabou por inaugurar o marcador numa jogada desenhada a dois, mas feita a três toques: Carlão lançou Mendes que arrancou sozinho e, já no interior da área, fez um passe atrasado para o avançado brasileiro disparar e marcar (23 minutos).Com o golo dos famalicenses, o jogo ficou mais dividido com oportunidades para os dois lados, mas pouca convicção. Diogo Cunha atirou por cima aos 30, Leandro respondeu aos 37 com um remate à figura e Feliz também rematou por cima aos 28.O empate acabaria por surgir a quatro minutos do intervalo, com um cabeceamento de Makonda, após canto marcado por Leandro.O francês da Académica podia ter ampliado, na etapa complementar, quando, aos 54, rematou por duas vezes, primeiro contra o corpo do guarda-redes da casa e depois para fora. Mas, Nandinho tinha um 'trunfo' no banco, Gevaro, que aos 63 fez tudo direito e preparou o cabeceamento fatal de Carlão para o 2-1.O jogo esteve equilibrado e emotivo até ao final com o Famalicão a ter em Fokobo um autêntico 'muro' e em Carlão um 'poço' de esforço, concentração e sentido posicional, perante uma Académica que até teve mais bola.Aos 90, Carlão quase fazia o terceiro, mas Ricardo Ribeiro arriscou tudo e travou o brasileiro.Nos descontos, aos 90+2, João Real falhou o empate, ao rematar, de cabeça, por cima da baliza, após cruzamento de Rui Miguel.Jogo no Estádio Municipal de Famalicão, em Vila Nova de FamalicãoÁrbitro: Manuel Oliveira (Porto)Victor Braga, Joel, Vilaça, Nuno Diogo, Jorge Miguel, Fokobo, Vítor Lima (Quichini, 88'), Diogo Cunha (Gevaro, 62'), Feliz (Fred, 78'), Mendes e CarlãoSuplentes não utilizados: Gabriel, Nera, Chico e CorreiaTreinador: Nandinho.Ricardo Ribeiro, Pedro Correia (Vidigal, 68'), João Real, Diogo Coelho, Nuno Santos, Makonda, Leandro Silva (Nuno Piloto, 66'), Tom Tavares (Diogo Ribeiro, 66'), Traquina, Marinho e Rui MiguelSuplentes não utilizados: José Costa, Alfaiate, Ki e JimmyTreinador: Costinha.Ao intervalo: 1-1.Marcadores: Carlão (23' e 63'; Makonda (41')Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rui Miguel (15'), Joel (67'), Makonda (70'), Vidigal (79') e Ricardo Ribeiro (87').Assistência: 2.948 espectadores.