Com este triunfo, a Académica chega aos 23 pontos e aproximou-se do FC Porto B, que divide o terceiro posto com o Santa Clara e o Leixões, todos com 25 pontos.A Académica mereceu este triunfo, que começou a ser construído durante a primeira parte, período em que foi superior ao seu adversário e materializou esse seu ascendente com um golo do central João Real, depois de um canto em que a defesa portista demonstrou uma grande passividade.Com Balogun e Empis em bom plano no flanco esquerdo e Ricardo Dias forte a meio-campo, a Académica criou problemas atrás de problemas à defesa portista e esteve sempre mais perto de marcar o segundo golo do que o FC Porto de empatar.No segundo tempo, os visitantes baixaram de intensidade e o FC Porto acercou-se da baliza de Ricardo Ribeiro como não tinha conseguido na primeira parte.A retoma portista, porém, durou cerca de um quarto de hora, porque depois a Académica deu um safanão forte no jogo e o FC Porto voltou a sentir problemas para manter a sua baliza intacta.Aos 75 minutos, o treinador do FC Porto B arriscou, substituindo o central Jorge pelo atacante Madi e este recompensou-o com um grande golo, fruto de pura inspiração individual.A Académica, que contou com o apoio incessante de muitos adeptos, reagiu e empurrou os dragões para junto da sua área, graças a um futebol dinâmico, em que Ricardo Dias, nomeadamente, teve um papel fulcral.Os lances de perigo sucederam-se junto à baliza de Diogo Costa, a Académica reclamou uma grande penalidade já perto do fim, o seu técnico, Ricardo Soares, acabou até por ser expulso, e, aos 90'+4, Ricardo Dias coroou a sua exibição com um golo que valeu à sua equipa três pontos merecidos.0-1, João Real, 19 minutos.1-1, Madi, 831-2, Ricardo Dias, 90+4.Diogo Costa, Jorge (Madi, 75), Diogo Leite, Rui Moreira, Rui Pires, Diogo Dalot, Bruno Costa, Fede Varela, Luizão (Irala, 59), Oleg (Musa Yahaya, 67) e Galeno.(Suplentes: M'Baye, Bidi, Irala, Diogo Queirós, Madi, Musa Yahaya e Anderson).Treinador: António Folha.Ricardo Ribeiro, Mike, João Real, Zé Castro, Empis, Guima, Ricardo Dias, Chiquinho, Marinho (Haramiz, 90), Donald Djoussé (Diogo Ribeiro, 72) e Balogun (Luisinho, 85).(Suplentes: Guilherme, Ki, Zé Tiago, Harramiz, Yuri Matias, Diogo Ribeiro e Luisinho).Treinador: Costinha.Bruno Paixão (Associação de Futebol de Setúbal).Cartão amarelo para Guima (31), Jorge (54), Ricardo Dias (64), Zé Castro (76) e Marinho (90+4).568 espetadores.