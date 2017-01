Continuar a ler

A partida foi bem disputada, com as duas equipas a procurarem construir jogo desde trás e a saírem para o ataque com a bola controlada. A Académica esteve melhor durante o encontro, criando mais e melhores oportunidades, mas faltou eficácia aos estudantes.O FC Porto B adaptou-se bem ao jogo, depois de nos primeiros 10 minutos ter levado com uma avalanche ofensiva por parte da briosa. Os dragões encontraram o seu lugar e, depois de se adiantarem no marcador, procuraram fechar os espaços na defesa e explorar os contra-ataques.O golo do FC Porto B surgiu aos 19 minutos, tendo Graça aproveitado um mau passe de Jimmy para conduzir em contra-ataque e desmarcar Galeno, que, frente a Ricardo, atirou para o fundo das redes.Na segunda parte continuou o caudal ofensivo por parte dos estudantes, mas foram os dragões que mexeram no marcador, já depois de Galeno ter desperdiçado um lance isolado, aos 64 minutos.Aos 76 minutos, Diogo Coelho dentro da área simulou um remate, tirando dois defesas da frente e disparou forte para uma grande defesa de João Costa, que, dois minutos mais tarde, voltou a defender um remate de Nuno Santos.Na resposta, aos 79 minutos, o FC Porto B aumentou a vantagem, depois de Areias ter aproveitado a inércia da defensiva estudantil para isolar Fede Varela que, frente a Ricardo, fez o sexto golo da temporada.Dois minutos depois, numa das poucas falhas da defesa portista, a Académica reduziu, por intermédio de Traquina, que surgiu sozinho no lado direito do ataque e frente a João Costa fez o único golo da briosa.Jogo no Estádio Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.FC Porto B-Académica: 2-1Ao intervalo: 1-01-0, Galeno, 19'2-0, Fede Varela, 79'2-1, Traquina, 81'João Costa, Fernando Fonseca, Chidozie, Jorge Fernandes (Rui Pires, 77'), Inácio (Luís Mata, 46'), Govea, Francisco Ramos, Fede Varela, Graça, Areias e Galeno (Rúben Macedo, 73').Gudiño, Luís Mata, Raúl, Sérgio Ribeiro, Rui Pires, Rúben Macedo e Bruno CostaAntónio FolhaRicardo Ribeiro, Nii Plange, João Real, Diogo Coelho, Nuno Santos, Tom Tavares (Ki, 66'), Jimmy (Correia 85'), Traquina, Marinho, Ernest e Rui Miguel (Vidigal, 70')José Costa, Correia, Vidigal, Alfaiate, Dany, Ki e Li RuiCostinhaLuís Ferreira (AF Braga)cartão amarelo para Chidozie (23'), Ki (74') Fernando Fonseca (82'), Jimmy (82'), Nuno Santos (85'), Rúben Macedo (85') e Areias (90'+1)590 espetadores