Continuar a ler

Os estudantes, que ocupavam a segunda posição até este encontro, sofreram a primeira derrota da época e caíram dois lugares na tabela, mantendo-se com 14 pontos.



Consulte os









Os estudantes, que ocupavam a segunda posição até este encontro, sofreram a primeira derrota da época e caíram dois lugares na tabela, mantendo-se com 14 pontos.Consulte os resultados e a classificação do campeonato nacional

O FC Porto mantém-se com um pleno de vitórias na Série B do campeonato nacional, depois de ter goleado a Académica por 5-0, no Olival, em jogo da 7.ª jornada. Com este triunfo, os dragões somam 21 pontos, mais cinco do que Boavista e Anadia.A equipa orientada por Mário Silva entrou determinada em resolver a partida cedo e, logo aos dois minutos, Cláudio Major inaugurou o marcador. O avançado viria a marcar em mais duas ocasiões, aos 34' e aos 43', consumando um hat trick. Com a vitória praticamente garantida, João Sousa e Tiago Ribeiro, lançados a partir do banco, viriam a marcar os dois últimos golos aos 76' e 81'.