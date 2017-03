A continuidade de Costinha à frente da equipa técnica da Académica está dependente do que acontecer numa reunião que a direção pretende ter hoje com o treinador.

Sendo certo que nada está definido, a verdade é que a insatisfação com o rendimento da equipa nas últimas semanas – apenas duas vitórias nos derradeiros sete encontros - e o não aproveitamento dos vários deslizes do Aves na luta pela subida de divisão, causaram enorme deceção no seio diretivo dos estudantes, que pretende agora ouvir a explicação de Costinha para depois, em conjunto com o técnico, tomar uma decisão em prol dos objetivos do clube.

Refira-se, a propósito, que o recente empate, diante do Fafe, num jogo em que a equipa de Coimbra jogou desde o minuto 5 com mais um jogador, foi apenas a gota de água na deterioração da relação entre as duas partes, que tentarão, agora, chegar a um acordo, que até pode passar por manter a confiança no ex-internacional português.

Independentemente do que acontecer na reunião, que deverá ser antes do treino desta manhã (11 horas), Costinha orientará a primeira sessão com vista à receção ao Ac. Viseu, jogo em que o objetivo passa pelo regresso às vitórias em casa.



Dificuldades financeiras travam sonho



Desde o primeiro minuto em Coimbra que Costinha tem defendido a grandeza da Académica, apelidando-a mesmo de "gigante do futebol português". Apesar disso, as muitas dificuldades financeiras impediram que a subida de divisão fosse assumida de forma oficial, embora todos sonhassem com tal feito, o que pode, segundo o técnico, ter tido um efeito nefasto em alguns jogadores. Na conferência de imprensa após o jogo como Fafe, Costinha lembrou que nem todos os jogadores conseguem lidar com a pressão que existe num clube que é visto por todos como candidato à subida.