"Foi uma viagem muito cansativa, quase sempre por estradas nacionais, em ziguezagues mais ou menos constantes, com exceção do troço de autoestrada entre Aveiro e o Porto, devido aos incêndios e aos cortes de via provocados por estes", contou Paulo Gonçalves, secretário técnico do Paços de Ferreira, à chegada.Paulo Gonçalves disse à Lusa que a comitiva foi posta ao corrente dos condicionalismos logo à saída do estádio e aconselhada pelas autoridades, "uma presença assídua no caminho e nos vários acessos rodoviários", a seguir caminhos alternativos."Fomos em direção à Figueira da Foz sempre pela Estrada Nacional, valendo-nos ainda um condutor que, percebendo a nossa dificuldade nos conduziu praticamente até Aveiro, onde pudemos, finalmente, entrar na autoestrada 1. A ideia era sairmos em Espinho, seguindo pela CREP (Circular Regional Exterior do Porto) até Alfena, mas o acesso também estava cortado e, por isso, fomos diretos ao Porto", afirmou.Paulo Gonçalves contou ainda que, "apesar de tudo, a viagem foi tranquila", com "todos no autocarro a seguirem com interesse os noticiários"."Já próximo de Aveiro, apanhámos ainda um fogo ativo relativamente perto e, pelo rasto de fumo e os clarões, fomos percebendo a dimensão dos fogos. Havia incêndios por quase todo o lado e já bem perto de casa, em Alfena, também não pudemos entrar na A42, tendo de chegar a Paços de Ferreira pela Agrela", concluiu, no final de uma jornada desportiva que atirou a equipa para fora da Taça de Portugal, após derrota diante da Académica, por 2-1, após prolongamento.É a segunda vez este ano que as deslocações do Paços de Ferreira são profundamente afetadas: a 7 de agosto, no arranque da Liga NOS, a delegação do Paços de Ferreira teve de seguir para a Ilha da Madeira numa pouco usual viagem de barco, a partir de Porto Santo, devido ao vento forte que se fazia sentir no arquipélago, com especial incidência na pista do Aeroporto Internacional da Madeira.