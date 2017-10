De olhos postos na vitória, Ivo Vieira acredita que a Briosa pode seguir em frente na Taça de Portugal, derrotando, este domingo, o P. Ferreira."A semana foi preparada no sentido de passarmos esta eliminatória. Será um jogo em que teremos muitas dificuldades, mas vamos procurar vencer", frisou o técnico, defendendo, depois, que a estratégia não pode mudar de acordo com o nome do adversário. "Não nos vamos desviar dos nossos princípios. Queremos assumir o jogo, tentando ser iguais a nós próprios, ainda que o adversário possa, claro, colocar-nos mais dificuldades".Sem esconder que fará "duas ou três alterações no onze, até porque é necessário potenciar alguns jogadores", Ivo Vieira lembra a história da Académica na Taça de Portugal para mostrar ambição de chegar longe na prova. "A Académica tem uma história muito rica na Taça e é sempre importante chegarmos o mais longe possível na competição, ainda que o nosso foco esteja apenas neste jogo", sublinhou.

Autor: Ricardo Chambel