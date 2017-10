Continuar a ler

"Podem haver treinadores que vivem com esse fantasma, pressão ou medo. Eu estou tranquilo, ainda que isso não me faça estar passivo. Temos de estar focados, mas estou a fazer o meu trabalho de forma normal. Não tenho receio do dia de amanhã, nem depois de amanhã. Tenho consciência do trabalho que temos feito", defendeu, recordando, depois, os problemas do início de temporada."Tivemos um arranque que não foi benéfico em termos estruturais e talvez estejamos a pagar essa fatura. Os jogadores estão conscientes do que se faz", garantiu.