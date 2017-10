O pensamento de Ivo Vieira antes da deslocação a Penafiel, onde sábado a Académica defronta a equipa local, está apenas focado num resultado: a vitória."Estamos preparados para entrarmos motivados, interpretando da melhor forma o jogo e, com isso, regressarmos com uma vitória", começou por dizer o técnico academista, analisando, depois, a recente derrota (1-2) com o Benfica B. "Temos consciência de que o resultado não foi bom. Queremos regressar às vitórias. Sabemos que vai ser doloroso, difícil, mas temos de acreditar. Somos uma equipa de trabalho, com um grupo bom em termos humanos. Vamos a Penafiel para conquistar os três pontos", atirou.Ainda não será contra o Penafiel que Zé Castro regressará à titularidade. Para além de ainda não ter os índices competitivos necessários para ser chamado por Ivo Vieira, o central está impedido de jogar este fim-de-semana por se tratar de um jogo em atraso da 8.ª jornada, altura em que o experiente jogador ainda não tinha sido inscrito pelos estudantes.

Autor: Ricardo Chambel