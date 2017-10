Sexta-feira é dia de aniversário da Associação Académica de Coimbra. São 130 anos de uma história longa, recheada de bons momentos. Também por isso, Ivo Vieira pretende vencer em Aveiro, diante da Oliveirense, para dedicar à Briosa."Para nós, é fundamental ganhar. Era fantástico se o conseguíssemos, não só pelo nosso objetivo no campeonato, mas também prol podermos dedicar ao aniversário da Académica", frisou o técnico, antes de elogiar todos os adeptos do clube, mesmo os mais críticos. "Não pode ser só a equipa a trabalhar em prol da instituição. Precisamos de todos os que gostam da Académica, mesmo os que não estão satisfeitos. Queremos conquistá-los e não criticá-los", atirou Ivo Vieira.Prometendo "a melhor equipa diante da Oliveirense", o técnico deixou elogios ao adversário, mas acredita num novo triunfo da Briosa. "Será uma tarefa difícil, mas com os mesmos comportamentos do último jogo, podemos ter uma Académica à procura de ganhar o jogo, diante de um adversário que tem qualidade e empenho", analisou.

Autor: Ricardo Chambel