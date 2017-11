O 2.º Congresso Académica teve como principal objetivo discutir "o futuro" do clube de Coimbra. "E o objetivo foi alcançado." Quem o garantiu foi João Vasco Ribeiro, presidente da mesa da assembleia geral dos estudantes. "O futuro vai ser bom, porque a Académica assenta numa grande história, por ser de causas que vão para além do futebol, do jogo da bola. Tendo esta história e pessoas capazes de levar a Académica para o caminho onde devia estar, que é na 1ª Liga a lutar pelos lugares da Europa, vamos voltar à 1ª Liga", garantiu João Vasco Ribeiro a Record.

Num "dia de festa" envolto "em grande expectativa", João Vasco Ribeiro aponta para um "bom futuro" para a Académica. "Invocámos a história para perceber como se podia projetar o futuro e lançar algumas pistas, que podem servir para ajudar a essa definição. A história precisa de estar viva e em atualização. Não temos de ser iguais aos outros, porque somos diferentes", reiterou o dirigente.

O evento, que contou com a presença de cerca de 350 sócios da Académica, deixou satisfeito o presidente do clube. "O futebol mudou, os clubes como os conhecíamos mudaram, mas a Académica tem sabido manter-se firme nos seus princípios. A Académica está velhinha, mas bem viva, para durar. Não somos um clube, somos uma causa", frisou Pedro Roxo na cerimónia de abertura.

Autor: André Ferreira