Admirador confesso do internacional espanhol Iniesta, Ki não esconde também a admiração que tem pelo sportinguista Adrien.



"É uma referência. Joga muito bem e é muito forte no meio-campo", disse, olhando, depois, para o seu futuro. "Gostava de jogar na 1.ª Liga portuguesa, mas também no campeonato espanhol", referiu.

Os elogios estendem-se, também, a Costinha. "É muito bom treinador. Sabe comunicar e a mentalidade que tem faz a diferencia", ressalvou.