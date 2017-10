Otimista, Ivo Vieira acredita que existem dentro do plantel argumentos para vencer em Penafiel, dando, dessa forma, a melhor resposta depois da derrota do passado fim de semana, diante do Benfica B (1-2).

"Estamos preparados e motivados. Queremos interpretar da melhor forma o jogo e, com isso, regressarmos com uma vitória", frisou o técnico da Académica, elogiando, de seguida, o adversário, mas também o próprio plantel.

Continuar a ler

"Temos consciência de que o resultado [frente ao Benfica B] não foi bom. Queremos regressar às vitórias. Sabemos que vai ser doloroso, difícil, mas temos de acreditar. Somos uma equipa de trabalho, com um grupo bom em termos humanos. Vamos a Penafiel para conquistar os três pontos", defendeu Vieira.

Com Femi Balogun recuperado, depois de ter trabalhado de forma condicionada no início da semana, as alterações no onze inicial não serão muitas. Mike deve render o lesionado João Simões no lado direito da defesa, podendo ainda haver novidades no meio-campo. Zé Castro é ausência certa, uma vez que o duelo com os durienses é relativo à 8ª jornada, altura em que o experiente jogador recém-regressado a Coimbra ainda não tinha sido inscrito pela Briosa.