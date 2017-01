Leandro Silva está de regresso a Coimbra. Depois de ter representado o P. Ferreira na primeira metade da temporada, o médio volta a vestir a camisola da Briosa, novamente por empréstimo do FC Porto.

O acordo foi alcançado durante a última quarta-feira, permitindo que nesta quinta-feira o jogador já tenha estado na Academia dos estudantes, onde assinou e ficou, de imediato, à disposição do técnico Costinha, que prepara a deslocação ao terreno do Santa Clara.

Este é culminar de um processo em que o jogador nunca escondeu a sua vontade de regressar a Coimbra, tal como o clube nunca negou que gostaria de voltar a contar com a qualidade do jovem, agora com 22 anos.

Sublinhe-se, a propósito, que o acordo entre os dragões e os capas negras é válido até ao final da temporada.

Vidigal chamado aos sub-19

Noutro âmbito, o jovem André Vidigal, de apenas 18 anos, foi chamado ao Estágio da Seleção Nacional sub-19, que treinará na Cidade do Futebol entre a próxima 2.ª feira e 4.ª feira.