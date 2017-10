Continuar a ler

Inofensiva na primeira parte, a briosa viu o árbitro recuar na decisão de marcar penálti por derrube a Nélson Pedroso, num lance com Jorge Silva, por indicação do árbitro assistente Paulo Miranda, aos 31 minutos.Antes e depois, o Leixões esteve por cima no jogo, dispondo de boas ocasiões para marcar, através de Derick (5') e Luís Silva (8'), nesta última com os locais a reclamarem penálti sobre Evandro Brandão.Uma defesa enorme de Ricardo Ribeiro (13') evitou um golo num pontapé acrobático de Brandão, que, segundos depois, desviou na cara do guarda-redes para fora, a concluir um contra-ataque.Aos 19', Harramiz derrubou na área o extremo, acabando Breitner, na conversão da grande penalidade, por abrir o marcador, enganando o guardião da Académica.Na segunda parte, a Académica foi à procura do empate e Chiquinho (52') obrigou André Ferreira a uma grande defesa para canto e, aos 72', um mau alívio do guarda-redes quase foi aproveitado por Femi, num 'chapéu' que saiu demasiado alto.Tendo desperdiçado duas oportunidades para fazer o 2-0 - aos 70' por Derick e no minuto seguinte por Kukula - o Leixões teve de sofrer para somar o quinto triunfo consecutivo em casa.1-0., Breitner, 20 minutos (pen.)André Ferreira, Jorge Silva, Huang Wei, Jaime, João Lucas, Stephen, Breitner (Bruno Lamas, 68'), Luís Silva, Evandro Brandão, Derick (Youssouf, 82') e Kukula (Okitokandjo, 89').Nuno Pereira, Matheus Costa, Bruno Lamas, Youssouf, Okitokandjo, Hendrickx e Lawrence).João Henriques.Ricardo Ribeiro, Mike, João Real, Zé Castro, Nélson Pedroso (Empis, 64'), Guima, Chiquinho (Djousse, 74'), Pedro Lagoa (Ki, 57'), Harramiz, Femi e Diogo Ribeiro.Guilherme, Empis, Marinho, Ki, Djousse, Brendon Lucas e Tozé Marreco).Ivo Vieira.Luís Ferreira (Braga).Cartão amarelo para Nélson Pedroso (26'), Breitner (58'), Guima (59'), Luís Silva (79') e Stephen (86').Cerca de 1200 espetadores.