O extremo Luisinho foi a novidade no treino desta quarta-feira. O jogador, de 27 anos, está afastado da competição há cerca de dois meses, depois de se ter lesionado durante o encontro com o Gil Vicente, da 5.ª jornada da 2.ª Liga, voltando agora às opções do técnico Ivo Vieira.De fora continuam Esgueirão, Leandro Cardoso, João Simões, Traquina e Fernando Alexandre, numa altura em que os estudantes preparam a receção ao Arouca, jogo agendado para as 17 horas do próximo sábado.

Autor: Ricardo Chambel