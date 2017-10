Tudo às escuras no Académica-P. Ferreira

O Académica-P. Ferreira, que fechou a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal e terminou com a vitória dos estudantes no prolongamento por 2-1 - foram a quinta equipa a fazer tombar um conjunto do principal escalão nesta ronda -, viveu momentos surreais. Desde logo o tempo que durou a partida: cerca de três horas e um quarto, fruto das oito (!) interrupções motivadas pelas quebras de energia provocadas pelos incêndios que lavram no distrito de Coimbra.Tal resultou em 29 minutos de tempo extra, excluindo aqui a compensação... sobre a compensação. Efeitos dos muitos fogos que têm fustigado o país e que até a festa da Taça afetaram. De resto, mesmo após os reatamentos as duas equipas atuaram largos minutos com défice de iluminação no Municipal de Coimbra. O golo do triunfo da Briosa, por exemplo, foi apontado por Marinho nessas circunstâncias.

Autores: Ricardo Chambel e João Socorro Viegas