A semana foi tudo menos normal para a Académica. A saída de Ivo Vieira, que assumiu o comando do Estoril, e a chegada de Ricardo Soares a Coimbra, cria um cenário diferente, ainda que, segundo Marinho, o foco na subida se mantenha."Os últimos dias foram como aqueles que vinham sendo: de trabalho, ambição e de querer. São coisas que acontecem no futebol e temos de estar preparados. Acontece em todos os clubes, todos os anos, e agora aconteceu-nos a nós", frisou o capitão, que quer agora "pensar no presente e no futuro próximo", sem esquecer o grande objetivo da temporada: a subida à Liga NOS. "O nosso querer e a ambição são iguais. Os objetivos são os mesmos", defendeu.Sem querer comparar os dois técnicos, Marinho lembrou que os capas negras "estão numa boa fase e é por esse caminho que a equipa tem de continuar".

Autor: Ricardo Chambel