Todos em Coimbra sabem que o objetivo da subida de divisão está bem mais longe do que os adeptos da Briosa gostariam, mas a mensagem continua a ser uma só: de esperança. Esta quarta-feira, em resposta a perguntas colocadas pelos adeptos dos capas negras, Marinho voltou a pedir para que ninguém desista de acreditar na subida de divisão."De certeza que podem contar com este plantel. Já demonstrámos no passado que o compromisso do grupo de trabalho é grande. Sabemos que não dependemos só de nós, infelizmente, mas vamos lutar com todas as nossas forças, jogo a jogo, e no final se verá", atirou o capitão, voltando, uma vez mais, a mostrar enorme orgulho por representar a Académica. "É um orgulho e também uma responsabilidade grande. Quem enverga esta camisola tem de perceber que é diferente", frisou, lançando, também, o olhar ao que ainda pretende viver no futebol. "Espero que me falte viver muita coisa. Gostava muito que ainda faltasse viver, e que fosse rápido, uma subida de divisão.No próximo domingo a Académica defronta o FC Porto B, às 15 horas, num jogo que se prevê, segundo Marinho, difícil. "Será mais um jogo complicado, contra uma equipa que tem miúdos de qualidade e com vontade de aparecerem. Nós queremos impor o nosso futebol e tentar fazer o que temos feito até aqui: vencer jogos", sublinhou.

Autor: Ricardo Chambel