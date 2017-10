Autor de um golo soberbo no confronto de anteontem, frente ao Arouca (4-1), o médio-ofensivo Chiquinho tem sido um dos destaques na Académica esta temporada, assumindo papel de relevo no onze de Ivo Vieira, a ponto de ter despertado a atenção dos ‘gigantes’ minhotos. Ao que Record apurou, Sp. Braga e V. Guimarães têm o médio ex-Leixões debaixo de olho, com o Moreirense também interessado numa possível transferência.

Aos 22 anos, Chiquinho regressou ao futebol nacional via Briosa, por empréstimo até ao final da época, embora com opção de compra, dos croatas do NK Lokomotiva, e a preponderância que assumiu no meio-campo academista – 11 partidas na 2ª Liga, sempre a titular, com dois golos somados – torna-o num alvo apetecível já para a reabertura do mercado de inverno.

Eleito o melhor jogador jovem da 2ª Liga no mês de setembro, de acordo com a votação do Sindicato de Jogadores, Chiquinho tem sido acompanhado de muito perto pelos clubes minhotos, que podem avançar em janeiro para garantir o jovem médio.

Autor: Francisco Laranjeira