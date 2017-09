Continuar a ler

Numa partida sem grandes motivos de interesse, a equipa visitada adiantou-se com surpresa no marcador aos 51 minutos, através de Yerson.A Académica demorou a reagir e só a partir do último quarto de hora é que começou a criar perigo, tendo a pressão resultado nos golos tardios de Djousse (85) e de Nélson Pedroso, no terceiro dos seis minutos de compensação concedidos pelo árbitro.Ao intervalo: 0-0.Marcadores:1-0, Yerson, 51 minutos.1-1, Djousse, 85.1-2, Nélson Pedroso, 90+3.Pedro Fernandes, Corunho, Angola (Zangão, 72), Kelvin, Grinood, Yerson (Zidane, 80), Bruno Magalhães, Ricardo Mangas, Miguel Tavares, Cláudio Tavares, Vitor Pereira.(Suplentes: Fabrice, Zidane, Zaidu, Igor, Matos, Varela e Zangão).Treinador: Rui BorgesGuilherme, Ricardo Dias, Zé Tiago (Chiquinho, 56), Balogun, Nélson Pedroso, Guima (Tosé MArreco, 65), Mike, Harramiz, Tiago Duque, Yuri, Diogo Ribeiro (Djousse, 56).(Suplentes: João Gomes, Empis, Ki, Chiquinho, Djousse, Brendon, Tozé Marreco).Treinador: Ivo Vieira.Jorge Sousa (Porto).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Zé Tiago (45) e Zidane (86).Cerca de 2.000 espectadores.