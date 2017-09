Continuar a ler

Ivo Vieira revelou os ingredientes para uma receita de sucesso. "Temos de ter consciência do valor e da motivação do nosso trabalho. Acredito que se dermos o nosso melhor, estaremos perto de passar a eliminatória. É necessário todos estarem concentrados e dedicados", alertou.



Como tantas vezes acontece em jogos da Taça, são esperadas alterações no onze da Briosa. Guilherme está confirmado na baliza, Mike e Pedro Empis devem ser os laterais, mas Ivo Vieira não fará uma revolução.



Já Luisinho, Marinho e Fernando Alexandre ainda não estão em condições de regressarem ao onze. "As pessoas têm de perceber que isto não é uma feira, do tipo chegou, brincou e jogou. Há uma lógica de trabalho e exigência e, segundo a lógica que defendo, ainda não estão preparados", frisou.



Transmontanos sem baixas



Do lado do Mirandela, o técnico Rui Borges tem todo o plantel à disposição, sem lesionados nem castigados. Ivo Vieira revelou os ingredientes para uma receita de sucesso. "Temos de ter consciência do valor e da motivação do nosso trabalho. Acredito que se dermos o nosso melhor, estaremos perto de passar a eliminatória. É necessário todos estarem concentrados e dedicados", alertou.Como tantas vezes acontece em jogos da Taça, são esperadas alterações no onze da Briosa. Guilherme está confirmado na baliza, Mike e Pedro Empis devem ser os laterais, mas Ivo Vieira não fará uma revolução.Já Luisinho, Marinho e Fernando Alexandre ainda não estão em condições de regressarem ao onze. "As pessoas têm de perceber que isto não é uma feira, do tipo chegou, brincou e jogou. Há uma lógica de trabalho e exigência e, segundo a lógica que defendo, ainda não estão preparados", frisou.Do lado do Mirandela, o técnico Rui Borges tem todo o plantel à disposição, sem lesionados nem castigados.

A Académica estreia-se esta época na Taça de Portugal com uma viagem a Mirandela que, segundo Ivo Vieira, será marcada por muitas dificuldades. No entanto, o técnico acredita no sucesso, até porque há uma vontade enorme de honrar o rico historial do clube na prova."Todos os jogadores têm conhecimento do passado. A verdade é que há uma história bastante interessante e os jogadores têm de a respeitar. A Académica tem feito boa figura na prova e queremos continuar essa história, sem nos agarrarmos ao passado, mas dando continuidade ao que foi feito", defendeu.

Autor: Ricardo Chambel