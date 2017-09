Continuar a ler

Sobre o jogo com a formação B encarnada, Nélson Pedroso não tem dúvidas que será um desafio difícil para os capas negras."É uma equipa do nosso campeonato. São miúdos com muito valor e se não estivermos no nosso melhor vão-nos criar problemas", sublinhou, lembrando o golo marcado recentemente, com o pior pé, o direito, no triunfo sobre o Mirandela, para a Taça de Portugal. "Quem me conhece sabe que perto da baliza tanto vai de pé direito como de pé esquerdo. Tive a felicidade da bola desviar num defesa, mas se não se chutar não se fazem golos", vincou.