Escrever, riscar… mudar. Estes terão sido, por certo, ações repetidas várias vezes nos últimos dias por Costinha, técnico que tenta encontrar soluções para os problemas que antecederam a tão esperada visita da Académica a casa do líder Portimonense.O último jogo – vitória por 3-2 diante do Penafiel – deixou marcas na equipa de Coimbra. Nuno Santos, Diogo Coelho e Marinho viram o cartão vermelho, o que os impede de seguir viagem até ao Algarve. Mas os problemas do técnico não terminaram aqui. Se já era difícil arranjar solução para as ausências de três dos habituais titulares, a missão do técnico tornou-se ainda mais espinhosa quando percebeu que o fecho do mercado levaria também de Coimbra o melhor marcador da equipa no campeonato: Tozé Marreco.Perante tantas contrariedades, Costinha terá de mexer em todos os sectores, exceto na baliza. Na defesa, o lugar de Diogo Coelho será disputado por Yuri e Alfaiate, enquanto Makonda deixará o meio-campo para se encostar à esquerda, mudança que deve permitir o regresso de Jimmy à titularidade. Para além disso, há também que contar com novos rostos no ataque, sector que deve ver Traquina regressar, após castigo, e Rui Miguel a assumir o papel de goleador, deixando espaço para que Diogo Ribeiro, contratado no último dia de mercado, se estreie nos convocados.

Autor: Ricardo Chambel