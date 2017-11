Continuar a ler

Para a tarde desta 3.ª feira está agendado o primeiro treino sob o comando de Ricardo Soares, às 15H30 (porta aberta), sessão de preparação do jogo contra o Nacional, no próximo domingo (Taça de Portugal). Com Ricardo Soares, viajam para Coimbra Maurício Vaz e Tiago Aguiar, adjuntos que já trabalharam com o técnico na Vila das Aves, último clube de Soares, juntando-se a Vítor Vinha e Vítor Alves, treinadores que se mantêm, depois de terem integrado a equipa técnica de Ivo Vieira.Para a tarde desta 3.ª feira está agendado o primeiro treino sob o comando de Ricardo Soares, às 15H30 (porta aberta), sessão de preparação do jogo contra o Nacional, no próximo domingo (Taça de Portugal).

Agora já é oficial. Com o contrato assinado na manhã desta terça-feira, Ricardo Soares é o novo treinador da Académica, após a rescisão com Ivo Vieira, que foi hoje apresentado no Estoril Pedro Roxo, presidente da Académica, assumiu, desde o início, a vontade de convencer Ricardo Soares a assumir a liderança dos capas negras, algo que se confirmou agora, com a assinatura do contrato, que ligará o técnico à Académica até ao final da temporada, com mais um ano de opção caso a equipa suba à Liga NOS.