Num jogo equilibrado e disputado com intensidade foi a Oliveirense a dar o Primeiro sinal de perigo num livre direto executado por António Oliveira que obrigou o guarda-redes Ricardo a uma defesa apertada, aos cinco minutos.A resposta da Académica não demorou e, pouco depois, Chiquinho quase surpreendia o guarda-redes da Oliveirense com um remate de longa distância que saiu perto do poste (08).A equipa de Ivo Vieira acabou por subir no terreno e começou a criar ainda mais dificuldades à Oliveirense. Ricardo Dias (16) e Nélson (22) tiveram nos pés a oportunidade para inaugurar o marcador, mas foram perdulários com apenas o guarda-redes contrário pela frente.O ascendente da Académica manteve-se no início da segunda parte, altura em que se colocou em vantagem após uma jogada pela esquerda do ataque, com Chiquinho a surgir no coração da área, livre de marcação, e a bater o guarda-redes Júlio Coelho, aos 49 minutos.A Oliveirense tentou reagir ao golo sofrido, mas foi a Académica quem esteve perto de marcar novamente, num cabeceamento de João Real que obrigou Júlio Coelho a uma defesa junto ao poste, aos 56 minutos.A Oliveirense sentiu dificuldades em chegar à baliza da Académica que, por sua vez, foi mais eficaz e acabou por ampliar a vantagem na sequência de um livre, com Djousse a surgir ao segundo poste e a cabecear para o golo da 'briosa', aos 72 minutos.Até ao final da partida, a Oliveirense ainda esteve perto de reduzir a desvantagem num remate forte de João Mendes (87), obrigando Ricardo a uma defesa apertada.Ao intervalo: 0-0Marcadores:0-1, Chiquinho, 49 minutos.0-2, Djousse, 72.Júlio Coelho, Alemão, Godinho, Xandão, Ricardo Tavares, Gabi, António Oliveira (Fabian, 77), Serginho (Sérgio Ribeiro, 66), João Amorim (João Mendes, 77), Brayan Riascos e Bonilla.(Suplentes: Kadú, Rafa, Clayton, João Mendes, Sérgio Ribeiro, Kevin e Fabian).Treinador: Pedro Miguel.Ricardo, Mike, João Real, Zé Castro (Yuri Matias, 39), Nélson, Guima, Ricardo Dias, Chiquinho, Marinho, Balogun (Empis, 62) e Djousse (Harramiz, 81).(Suplentes: Guilherme, Empis, Ki, Zé Tiago, Harramiz, Yuri Matias e Diogo Ribeiro).Treinador: Ivo Vieira.Carlos Xistra (Castelo Branco)Ação disciplinar: cartão amarelo para Nélson (4), Bonilla (48), Ricardo Dias (57), Brayan Riascos (71), Mike (85) e Xandão (87).Cerca de 500 espectadores.