Após oito jornadas disputadas na 2ª Liga, são apenas dois os jogadores da Académica que podem orgulhar-se de terem estado em todos os minutos disputado pela equipa na competição: Ricardo Ribeiro e João Real.

Esta dupla resistiu a várias alterações produzidas ao longo das últimas semanas, umas por mera opção técnica, outras por obrigação. E foram muitos os motivos para as mudanças no onze de Ivo Vieira. Desde logo, o aumento de soluções verificadas no final de agosto. O plantel era, nas primeiras semanas de trabalho, curto, quando confrontado com os objetivos de subida que o clube trazia para a temporada, razão pela qual o fecho de mercado levou até Coimbra Balogun, Harramiz e Ricardo Dias, que rapidamente se impuseram no onze titular. Por outro lado, jogadores como Yuri e Guima receberam ordem de expulsão em jogos deste início de época, perdendo, por isso, o estatuto de totalistas.

A lista dos mais utilizados contempla ainda Chiquinho, João Simões e Nélson Pedroso, jogadores que têm sido quase sempre opção, enquanto os guardiões Guilherme e João Gomes, o central Tiago Duque e o médio Pedro Lagoa são os únicos, para além dos que estão entregues ao departamento médico, que ainda aguardam pelos primeiros minutos. Hugo Ribeiro, Esgueirão, Leandro Cardoso, Traquina e Fernando Alexandre continuam sem poder atuar devido a problemas físicos.



Femi Balogun está de regresso



Ivo Vieira deu ontem sequência à preparação da visita de sábado a Penafiel. O técnico dos estudantes já contou com Femi Balogun, que na véspera, data do primeiro treino da semana, tinha efetuado apenas trabalho de ginásio. O extremo parece, desta forma, pronto para defrontar a turma duriense, ainda que a fadiga muscular possa fazer com que Ivo Vieira prefira resguardar o nigeriano. Caso não recupere, Marinho deverá ser chamado à titularidade na Briosa. Recorde-se que o ‘baixinho’ dos estudantes esteve lesionado nas últimas semanas, regressando à competição no passado fim de semana.

Autor: Ricardo Chambel