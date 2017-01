Continuar a ler

"Está a 40 por cento das suas possibilidades e só pode jogar 15 minutos, o que chegou para marcar. Todos desejamos que recupere a sua forma", reconheceu Pedro Carmona, que confirmou a contratação de André Claro ao V. Setúbal, para o que falta da temporada 2016/17."Confirma-se a contratação de André Claro. Vai ajudar-nos com a sua experiência, conhece bem a Liga", lembrou o técnico espanhol, não se mostrando surpreendido com as dificuldades encontrada pela sua equipa, diante de um adversário, teoricamente, mais fraco."Foi uma partida difícil, sabíamos que não ia ser fácil. Fizemos uma primeira parte muito boa e fomos para o intervalo a ganhar. Na segunda, fizemos 20 minutos maus e custou-nos apanhar o ritmo. Quando o conseguimos, fizemos o golo pelo Kléber", recordou Carmona, que conquistou o primeiro triunfo em partidas oficiais no comando dos canarinhos."É importante, porque vínhamos de dois jogos muito bons na Liga e não merecíamos ter perdido. Vias que o trabalho não tinha recompensa. Esta vitória é muito importante e queremos transportar isto para a Liga. Sinto-me muito feliz. Chegar às meias-finais da Taça de Portugal é difícil. Desde 1944 que isto não acontecia no clube e agora queremos tentar chegar à final", prometeu o treinador do Estoril, deixando um elogio ao futebol português e, indiretamente, à Académica."Sei que o futebol português é muito difícil. Não se veem goleadas como em Espanha. Em 95 por cento dos jogos a diferença é de um golo. É muito competitivo e atrativo por essa competitividade", concluiu Pedro Carmona.