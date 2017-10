Continuar a ler

A primeira parte foi equilibrada, ainda assim com ligeiro ascendente do Penafiel, mas escassearam os lances junto das balizas, muito por ação dos dois meios campos, o que fez com que as ações mais perigosas resultassem de ações individuais.Zé Gomes, para o Penafiel, e Ki, pela Académica, protagonizaram os lances de ataque das suas equipas neste período, bem mais monótono do que a segunda parte, em que o as equipas foram mais intensas no seu jogo e o perigo rondou mais as duas balizas.Tozé Marreco, um dos mais perdulários, podia ter marcado para os estudantes aos 56 minutos, mas, só com o guarda-redes pela frente, esforçou-se mais em procurar ganhar grande penalidade do que em tentar fazer golo.As duas equipas eram mais rápidas sobre a bola e alternavam o domínio do jogo e, também, as oportunidades, seguindo-se dois lances de perigo para o Penafiel, com Fábio Abreu, primeiro a chegar ligeiramente atrasado a um centro, e, mais tarde, Rafa, a cabecear para uma boa intervenção de Ricardo Ribeiro.Na continuação deste lance, aos 73 minutos, Gleison teve uma entrada imprudente sobre um jogador da Académica e viu o segundo cartão amarelo, deixando a equipa em inferioridade face a um adversário que se adiantou no terreno, colocou mais pressão sobre o portador da bola e que, no final, quase acabou premiado.Aos 85 minutos, Djousse ganhou, sem contar, a bola nas costas da defesa do Penafiel, mas o remate foi travado por uma grande intervenção de Ivo Gonçalves, que nada poderia ter feito já em período de descontos, quando Ricardo Dias acertou no ferro da sua baliza, na sequência de um canto.Com este empate, o segundo consecutivo desde que Armando Evangelista assumiu o comando técnico, o Penafiel passou a somar 10 pontos, menos um do que a Académica, as duas equipas na metade inferior da classificação.Ivo Gonçalves, Kalindi, João Paulo, Luís Pedro, José Gomes, Romeu Ribeiro (Tiago Ronaldo, 90'), Rafa Sousa, Ludovic, Gustavo (Caetano, 60'), Gleison e Fábio Abreu (Fábio Fortes, 77').José Costa, Luís Dias, Paulo Bessa, Tiago Ronaldo, Vasco Braga, Caetano e Fábio Fortes).Armando Evangelista.Ricardo Ribeiro, Mike, João Real, Yuri, Nélson Pedroso, Ricardo Dias, Ki (Guima, 46'), Zé Tiago (Harramiz, 30'), Chiquinho (Djoussé, 78'), Femi Balogun e Tozé Marreco.Guilherme, Pedro Empis, Brendon, Guima, Marinho, Harramiz e Djoussé).Ivo Vieira.João Malheiro Pinto (AF Lisboa).Cartão amarelo para Gleison (23' e 73'), Ricardo Dias (39'), Ki (45'), Tozé Marreco (56'), Mike (65'), Guima (86') e Romeu Ribeiro (88'). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Gleison (73').608 espetadores.