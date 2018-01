Piqueti é o segundo reforço de inverno da Académica. O avançado, de 24 anos, assinou ontem contrato válido até final da temporada, cedido pelo Marítimo, confirmando-se, desta forma, a notícia avançada por Record.

Pouco depois de realizar o primeiro treino com o plantel dos estudantes, o guineense estreou-se também a falar como jogador da Briosa, revelando grande otimismo para esta nova fase da sua carreira. "Estou muito feliz por ter vindo. Quero agarrar a oportunidade e mostrar a minha qualidade", frisou o avançado, que se define como um jogador "rápido e forte".

Com a equipa a lutar pela subida à 1ª Liga, Piqueti promete "empenho e dedicação até ao último dia do campeonato", defendendo que é "mais um para ajudar o clube" a alcançar o tão ambicionado objetivo.

Novidades no treino

O guineense Piqueti não foi a única novidade do treino que ontem os estudantes realizaram na academia do clube. Depois de ter sido oficializado no dia anterior, Alan Júnior, avançado cedido aos estudantes pelo Benfica, também já esteve às ordens do treinador Ricardo Soares, que vê, desta forma, reforçada a qualidade do sector atacante da equipa.

Por outro lado, Pedro Coronas já esteve em Coimbra, ainda que não tenha cumprido a sessão de treino. O lateral-direito será, tal como Record antecipou, reforço da Briosa, devendo assinar contrato até final da temporada, cedido pelo Marítimo, tal como Piqueti.

Recorde-se que, para o lado direito da defesa, o técnico academista contava até agora apenas com Mike, visto que João Simões está sob alçada disciplinar.