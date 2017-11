Vinte e dois anos depois, o Congresso da Académica volta a realizar-se. Aproveitando o 130.º aniversário da Associação Académica de Coimbra, que se comemora esta sexta-feira, a mesa da AG organizou o evento, agendado para sábado, no auditório da Faculdade de Direito da Universidade, que pretende ser um momento de partilha da família academista, tal como refere João Vasco Ribeiro, líder da mesa da AG.

"A Académica tem de ir demonstrando o seu valor enquanto marca, mas também a sua história, porque para ter futuro a Académica tem de conhecer a sua história. Queremos que seja um momento de alegria e exaltação para os sócios. Pretendemos promover a reflexão sobre os problemas da Académica. Será pouco tempo, pode não haver espaço para que todas as ideias sejam debatidas, mas tínhamos de começar por algum lado", defendeu, fazendo uma antevisão.

"Será dividido em duas partes: primeiro com as reflexões e depois outra parte, que será de afetos. Teremos a apresentação de uma plataforma digital com a história da Académica. Após um momento musical, que nos tocará na alma, será assinado um protocolo de entrada no ‘Club of Pioneers’, uma vez que somos o 2º clube mais antigo do Mundo. O evento termina com a entrega dos emblemas aos sócios com 25 e 50 anos de filiação e um momento de poesia de Manuel Alegre", revela.

A referência Pedro Roma

Com 394 jogos pela Académica, entre 1986 e 2010, Pedro Roma é uma das grandes referências da Briosa. O ex-guarda redes, agora treinador na FPF nos escalões de sub-15 a sub-20, é um dos oradores do Congresso. "A Académica é uma forma de estar, ultrapassa o sentimento desportivo. É conseguires nortear-te por valores em função das figuras que a Académica possui, como Vítor Campos, Mário Campos ou Gervásio. Este evento é a forma de a Académica mostrar os seus valores", vinca.



Família Campos honra tradição





Um amor que passa de geração em geração. Vítor Campos, glória da Académica, foi um dos organizadores do 1º Congresso, há 22 anos. Agora, vê a filha Maria João Campos nas mesmas funções. "Ela é determinada e ama a instituição. É um grande orgulho. A Académica está, de novo, no caminho certo", assumiu o ex-jogador, que deixa para a filha, ‘vice’ da mesa da AG, um "sentimento de grande responsabilidade".Receção e credenciação dos participantesSessão de Abertura (Alexandre Amado, Pedro Roxo e João Vasco Ribeiro)A importância da Formação para o futuro da Académica. (Francisco Silveira Ramos, Helena Costa, Pedro Roma, Pedro Mil-Homens e Américo Santos) Moderador: Nuno DiasUma Académica com sustentabilidade social, desportiva e financeira (Emídio Guerreiro, Tiago Madureira, Emanuel Medeiros, Ricardo Costa e Pedro Ferrão) Moderador: Paulo SérgioApresentação da Plataforma digital sobre a História da Académica (Gonçalo Cabral)Momento musical: Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de CoimbraClub of PioneersEntrega dos Emblemas de Ouro e PrataInscrições através do endereço: Congresso.academica-oaf.pt