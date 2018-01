Continuar a ler

"Somos um grupo muito unido, como há muito tempo já não tinha. Esse tem sido o segredo", defendeu o guardião", lembrando que algo parecido aconteceu quando subiu de divisão com o Moreirense. Assumindo que "a 2.ª Liga é muito competitiva e todas as equipas são um pouco iguais", Ricardo Ribeiro diz também que "trabalhar sob vitórias é muito mais fácil".Numa altura em que o mercado de inverno entra nos últimos dias, o sonho de jogar na Liga NOS voltou a ser tema de conversa."É um objetivo que tenho, mas gostava que acontecesse com a Académica. A sair daqui, só se as pessoas quiserem", atirou Ricardo, não tendo dúvidas de que se um novo contrato com a Académica surgisse "assinaria de imediato".Ainda assim, a promessa só vale em caso de subida de divisão. "Se ficarmos na 2.ª Liga claro que não posso prometer", assumiu.