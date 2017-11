Agora é oficial: Ricardo Soares é o novo treinador da Académica. O técnico, de 43 anos, assinou contrato com os estudantes, assumindo um compromisso até ao final da temporada, com mais um ano de opção, com um objetivo muito claro: conduzir a Briosa até à Liga NOS.

Ainda antes de orientar a primeira sessão de treino, o sucessor de Ivo Vieira falou pela primeira vez enquanto treinador da Académica. "É com grande alegria que aqui estou, mas também com grande sentido de responsabilidade e missão, para percorrer o caminho traçado no início da época pela direção: colocar a Académica no lugar que lhe pertence, por direito", defendeu o técnico, que tenta em Coimbra a quarta subida de divisão da sua carreira, depois do sucesso alcançado no comando do Felgueiras e do Vizela.

Continuar a ler

"Toda a gente em Portugal conhece a Académica e os seus 130 anos de história. Dificilmente se diz não à Académica. Não podia dizer não a um projeto tão aliciante. Trata-se de um grande clube, que está numa situação difícil, mas acreditamos que com o trabalho de todos vai conseguir chegar ao que foi traçado pela Direção", analisou, em declarações aos canais de comunicação do clube, prometendo uma equipa "de posse e dominante na maior parte do tempo". O técnico chegou a Coimbra acompanhado pelos adjuntos Maurício Vaz e Tiago Aguiar, que se juntam a Vítor Vinha e Vítor Alves, treinadores que transitam da anterior equipa técnica.

Autor: Ricardo Chambel