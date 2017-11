Continuar a ler

Ainda sem conhecer pessoalmente os jogadores do plantel [ver peça ao lado], o novo técnico da Briosa volta à academia – onde, de resto, já esteve ontem – ainda a tempo de orientar a primeira sessão de treino do seu novo projeto, esta tarde.



Recorde-se que Ricardo Soares conta com passagens pelo Caçadores das Taipas, Lixa, Ribeirão e Felgueiras, antes de ter chegado ao Vizela, clube que o catapultou para a Liga NOS.



Em 2016 assinou pelo Chaves e, no início desta temporada, pelo Aves, de onde saiu em outubro, após alcançar apenas uma vitória nos nove jogos oficiais que realizou.



Ricardo Soares é o homem escolhido para suceder a Ivo Vieira no comando técnico da Académica. O treinador, que no passado sábado completou 43 anos, é o escolhido pela direção da Briosa e vai assinar hoje de manhã um contrato que prevê uma ligação até ao final da temporada, com mais um ano de opção, caso consiga concretizar a desejada subida à Liga NOS.Depois de se terem reunido no sábado numa unidade hoteleira do Porto, Pedro Roxo, presidente dos estudantes, e Ricardo Soares, que esta época já representou o Aves, sentaram-se ontem de novo à mesa, em Coimbra, onde fecharam acordo.

Autor: Ricardo Chambel