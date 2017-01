Continuar a ler

Com este resultado, a Académica manteve-se no terceiro posto, com 37 pontos, enquanto o Santa Clara segue em quarto, com 36, estando ambos mais longe do Desp. Aves, que venceu o V.Guimarães B e totaliza 52.A equipa de Carlos Pinto demonstrou cedo estar decidida a limpar o registo da goleada sofrida frente ao V. Guimarães B (5-0), na última jornada, e, aos nove minutos, Clemente isolou João Reis, mas o guardião da Académica negou o golo à formação açoriana.No minuto seguinte, Diogo Santos cabeceou para o primeiro golo da partida, no seguimento de um canto marcado por Hugo Santos e já depois de Accioly ter tentado a sua sorte.Aos 23 minutos, o árbitro Artur Soares Dias anulou o que seria o segundo golo do Santa Clara, devido a carga sobre o guardião da Académica.Numa altura em que a formação açoriana continuava a ser a equipa mais dinâmica e pressionante, Pacheco falhou um golo de baliza aberta, aos 36 minutos, atirando para as malhas laterais da baliza de Ricardo Ribeiro.Já na segunda parte da partida, aos 59 minutos, Diogo Santos voltou a ameaçar a baliza adversária, mas o guardião de Coimbra voou para negar novo golo ao Santa Clara.A Académica fez o seu primeiro remate a sério apenas aos 80 minutos, através de Ohemeng, mas a bola ganhou muita altura, saindo por cima da baliza de Serginho.Mais eficaz, Marinho já quase em cima dos 90 minutos, faturou de cabeça, depois de um cruzamento de Nuno Santos, não dando qualquer hipótese de defesa a Serginho.Jogo no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.Ao intervalo: 1-0Marcadores:1-0, Diogo Santos, 10'1-1, Marinho, 89'Equipas:Serginho, Accioly, Vitor Massaia, Diogo Coelho, Rui Silva, Diogo Santos, Pacheco, Ruben Saldanha, Hugo Santos (Berny Burque, 69'), João Reis (Pineda, 85') e Clemente (Diogo Ribeiro, 78')Pedro Soares, João Dias, Felipe Barros, Berny Burque, Pineda, Igor e Diogo RibeiroCarlos PintoRicardo Ribeiro, Diogo Coelho, Real, Nuno Santos, Alfaiate (Rui Miguel, 75'), Nuno Piloto (Ohemeng, 64'), Tom Tavares (Leandro, 45'), Kaká, Marinho, Traquina e TozéJosé Costa, Makonda, Leandro, Rui Miguel, Leandro, Ohemeng e JimmyCostinhaArtur Soares Dias (AF Porto)Cartão amarelo para Tom Tavares (6'), Accioly (13'), Traquina (50'), Hugo Santos (67') e Kaká (75')1.142 espetadores.