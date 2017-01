Continuar a ler

De acordo com os regulamentos, a infração dos adeptos bracarenses pode ser punida com a realização de um a dois jogos à porta fechada.Além do processo disciplinar, os bracarenses foram ainda multados em 7.650 euros pelo arremesso de isqueiro e cadeiras para dentro do terreno de jogo e em 1.148 por frases incorretas dos seus adeptos.Já no recomeço do encontro com o Estoril, os adeptos do FC Porto enviaram tochas e petardos para o relvado, com o clube a ser multado em 5.738 euros, aos quais se acrescentam 3.290 por comportamento incorreto do público.Na 2.ª liga, no final do encontro entre a Académica e o Penafiel, elementos das duas equipas envolveram-se em confrontos, com Nuno Martins, enfermeiro da Académica, a ser suspenso por um mês, e Marinho, capitão dos estudantes, por dois jogos. Do lado do Penafiel, Rafa Sousa foi suspenso por 15 dias e João Paulo vai falhar os próximos dois encontros.João Eusébio, treinador do Varzim, foi suspenso por 10 dias depois de ter sido expulso frente ao Académico de Viseu.Jubal (Arouca)Rui Sacramento (Arouca)William Carvalho (Sporting)Marco Baixinho (Paços de Ferreira)Diakhité (Estoril)Bruno Gaspar (V. Guimarães)Erdem Sen (Marítimo)Miguel Oliveira (Vizela)Nelson Pedroso (Aves)Ricardinho (Gil Vicente)Leandro (Freamunde)Rodolfo (Freamunde)Nuno Santos (Académica)Diogo (Académica)Marinho (Académica)João Paulo (Penafiel)Carlos Eduardo (Ac. Viseu)Rafa Sousa (Penafiel)