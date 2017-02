O Sporting continua a realizar uma época de sonho no escalão de juniores. Esta terça-feira, a contar para a terceira jornada do apuramento de campeão, os leões até começaram a perder diante da Académica num jogo em que venceram por 4-2.Elves Baldé foi uma das figuras do encontro no Estádio Aurélio Pereira ao apontar dois golos para a formação orientada por Tiago Fernandes que lidera a prova.Com três rondas disputadas, o Sporting está no topo com nove pontos averbados, secundado pelo Belenenses com sete e V. Guimarães, que hoje bateu em casa o Benfica, um dos candidatos ao título, por esclarecedores 3-0.

Autor: Flávio Miguel Silva