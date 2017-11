Continuar a ler

Curiosamente, os famalicenses são os próximos adversários da Académica, prevendo-se, por isso, um confronto entre duas equipas extremamente galvanizadas pela série de bons resultados que alcançaram.



Tendo como comparação a 10ª jornada, altura em que os estudantes arrancaram para esta fase, a Briosa conseguiu saltar do 16º para o sexto, ‘galgando’, portanto, dez lugares em quatro jornadas, conquistando seis pontos a Ac. Viseu, Leixões e FC Porto B, e oito ao Santa Clara, equipas que estão à frente da Académica na classificação. Curiosamente, os famalicenses são os próximos adversários da Académica, prevendo-se, por isso, um confronto entre duas equipas extremamente galvanizadas pela série de bons resultados que alcançaram.Tendo como comparação a 10ª jornada, altura em que os estudantes arrancaram para esta fase, a Briosa conseguiu saltar do 16º para o sexto, ‘galgando’, portanto, dez lugares em quatro jornadas, conquistando seis pontos a Ac. Viseu, Leixões e FC Porto B, e oito ao Santa Clara, equipas que estão à frente da Académica na classificação.

Uma, duas, três, quatro e… cinco. Eis o número de vitórias consecutivas da Académica, quatro para o campeonato e uma para a Taça de Portugal, resultados que aumentam a expectativa da direção e dos adeptos, que acreditam que é possível terminar a época com a festa da subida à 1ª Liga.De facto, há razões objetivas para o otimismo dos estudantes. Sem se deixar abater com a troca de treinadores, registada há cerca de 15 dias – Ivo Vieira saiu, permitindo a chegada de Ricardo Soares a Coimbra -, a equipa venceu todos os jogos disputados no espaço de um mês, recuperando pontos a quase todas as equipas da frente, exceção feita ao Famalicão, que teve percurso idêntico.

Autor: Ricardo Chambel