No final do encontro com os castores, Zé Castro lembrou o momento do seu regresso, mas também o cansaço sentido por ter de jogar 120 minutos de um encontro que durou mais de três horas, devido às várias interrupções motivadas pela ausência de iluminação artificial.



"Foi um jogo atípico, muito parado. Para mim, em concreto, que estava há algum tempo sem jogar, foi difícil", começou por dizer, antes de defender a justiça do resultado. "Podíamos ter ido para o intervalo a ganhar, por 1 ou 2-0. Fomos superiores e merecemos passar esta eliminatória", vincou o defesa.

O encontro frente ao P. Ferreira que determinou a passagem dos estudantes à 3ª eliminatória da Taça de Portugal, após vitória, por 2-1, no prolongamento, foi o cenário perfeito para que Zé Castro voltasse a vestir a camisola da Briosa.Anunciado como reforço da Académica no final de setembro, após 11 anos a jogar em Espanha – onde representou At. Madrid, Deportivo e Rayo Vallecano – há muito que os adeptos ansiavam pelo regresso do experiente central ao relvado do Estádio Cidade de Coimbra, uma vez que Zé Castro é visto como o expoente máximo da formação academista, tendo sido, inclusive, chamado à Seleção Nacional, em 2009, para um particular contra a Estónia.

Autor: Ricardo Chambel