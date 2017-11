Continuar a ler

Com João Alves no comando, e numa equipa onde brilhavam jogadores como Pedro Roma, Tonel e Dário Monteiro, que ainda hoje são referências do clube, a Briosa somou sete vitórias consecutivas – cinco para a 2ª Liga e duas para a Taça de Portugal –, terminando a época a festejar a subida ao principal escalão do futebol nacional. Depois disso, seguiram-se 15 temporadas em que os estudantes nunca conseguiram mais do que séries de duas ou três vitórias seguidas.Ricardo Soares, que no último domingo se estreou com uma vitória sobre o Nacional, para a Taça de Portugal (1-0), pretende dar sequência ao bom momento que a equipa vivia antes da saída de Ivo Vieira, que festejou triunfos contra o Nacional (1-0), Oliveirense (2-0) e Arouca (4-1), todas as partidas a contar para a 2ª Liga.Segue-se o FC Porto B, equipa que vem de seis vitórias consecutivas nos jogos realizados no Olival. O treinador recém-chegado, Ricardo Soares, deu ontem seguimento à preparação para este jogo, com um treino matinal, sessão em que o técnico voltou a não poder contar com João Simões, que se mantém entregue ao departamento médico dos estudantes.